Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı

Olaya ilişkin konuşan öğretmen M.C., öğrencilerinden şikayetçi olmadığı belirtirken disiplin soruşturması geçirmelerini ve okuldan uzaklaştırılmalarını istemediğini söylemişti.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin 61 yaşındaki fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

