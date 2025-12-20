Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da lisede 61 yaşındaki öğretmenleri ile alay eden öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması kapsamında 5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.
Kaynak : DHA
20 Aralık 2025
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin 61 yaşındaki fizik öğretmeni M.C. ile alay ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülere tüm kesimlerden tepki yağdı.
5 ÖĞRENCİ OKULDAN ATILDI
Okul yönetimi yaşananlarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.
Geçen ay yaşanan olaya ilişkin toplam 7 öğrenciye yönelik disiplin süreci tamamlandı.
5 öğrenciye örgün öğretim dışına çıkarma, 2 öğrenciye ise okul değiştirme cezası verildi.
ÖĞRETMEN ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI
Olaya ilişkin konuşan öğretmen M.C., öğrencilerinden şikayetçi olmadığı belirtirken disiplin soruşturması geçirmelerini ve okuldan uzaklaştırılmalarını istemediğini söylemişti.