Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım

Arnavutköy İbrahim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Burada niye devlet okul yapılmıyor? diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Dolayısıyla bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Eğitim-öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyaretinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti. Bakan Tekin, okul girişinde bulunan Dron takımı çalışma sahasını ziyaret ederek takımda bulunan öğrencilerle sohbet etti. Proje ile ilgili okul müdürü Saadet Bektaş'tan bilgi alan Tekin ardından dron gösterisini izledi. Okulun içerisinde yer alan robot takımlarını ve mühendislik tasarım atölyesini de ziyaret eden Tekin, öğrencilerle sohbet edip projelerle ilgili bilgi aldı. Ardından Bakan Tekin, öğretmenler odasında okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

'YEREL YÖNETİMLERLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMAK DURUMUNDAYIZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 Haziran ayında, Bakan olarak göreve başladığım andan itibaren yoğun bir şekilde saha ziyareti yapıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı dinliyoruz ve aldığımız bütün kararlar, uyguladığımız her pratik mutlaka bir öğretmenler odasında konuşulmuştur. Size yaz aylarında gönderdiğimiz hem 2023, hem 2024 hem 2025 yılındaki genelgelerde geçen 200'e yakın maddenin tamamı en az bir öğretmenler odasında mutlaka gündem olmuştur. Çok yoğun bir şekilde böyle bir istişare süreciyle bugüne kadar geldik. Bugün de bu kapsamda buradayız. Hemen hemen her hafta cuma günü İstanbul'da okul ziyaretlerimizi, açılışlarımızı, programlarımızı yapmaya çaba sarf ediyoruz. Biz Milli Eğitim olarak yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi, bilhassa okul inşalarında hem arazi temini hem kamu arazilerinin imar ile ilgili düzenlemeleri hem de yatırım planlaması hem de planlamanın hayata geçirilmesi noktasında yerel yönetimlerle çok yakın çalışmak durumundayız. Bize yerel yönetimler üzerinde okul yapılacak imarlı arsa üretemezse veya arsaların imarlarında eğitim-öğretim süreçleri için uygun revizyonlar yapmazlarsa biz de inşaat yapamıyoruz. Bazen görüyorsunuzdur 'Burada niye devlet okul yapılmıyor? diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Dolayısıyla bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var. Eğitim-öğretim süreçleri siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu" dedi.

'ARNAVUTKÖY'DE 21 CİVARINDA BİTMEK ÜZERE OLAN OKUL VAR'

Alt yapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır olduklarını belirten Bakan Yusuf Tekin , "Biz şunu söylüyoruz. Arazi problemi olmayan, üzerinde eğitim binası yapabileceğimiz büyüklükte olan, altyapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır bir durumda bekliyoruz. Yatırım açısından bu anlamda sıkıntımız yok. Bir ihtiyaç varsa, arazimiz ve uygun imar düzenlemelerimiz varsa biz hemen okulumuzu yapıyoruz. Burada şu an toplamda Arnavutköy'de 21 civarında bitmek üzere olan okul ve yeni yatırıma alınanlar var. Tahmin ediyorum 2 yıl içerisinde toplamda 21 okulu bu anlamda Arnavutköy'de bitirmiş olacağız. Bunun dışında da ihtiyaç varsa yine yaparız" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buradaki ziyaretinin ardından Arnavutköy'de yapımı süren Piri Reis İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu,. Daha sonra Mehmet Zeki Obdan İlkokuluna giden Bakan Tekin burada da öğretmenlerle bir araya geldi.