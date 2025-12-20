Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına 6 yabancısından mahrum çıkacak

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında 23 Aralık Salı günü sarı-lacivertli futbol takımının Beşiktaş'ı konuk edeceği maçta 6 oyuncusunun forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 23:11, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 23:13
Kulüpten yapılan açıklamada, Ederson ile Jhon Duran'ın 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübe ilettikleri kişisel ve ailevi talepler sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosunda yer alamayacağı ifade edildi.

Ayrıca Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Öte yandan Fred'in de Beşiktaş maçında cezalı olduğu için bu müsabakada görev alamayacağı da aktarıldı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere de yer verildi:

"Kulübümüz, sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir. Futbol A Takımı'mız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."

