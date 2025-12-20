Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Türk donanmasının gurur günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen "Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni"nde konuşuyor.

"BUGÜN BİR GURUR ANINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Bugün bir gurur anına şahitlik ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deniz platformlarımızın hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk sac kesme töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Mavi Vatan'ın dört bir yanında büyük bir adanmışlıkla görev yapan tüm personelimize, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

"KENDİMİZE İNANDIK VE DURMAYACAĞIZ"

Savunmada başarının bütüncül bir strateji ile elde edileceğini belirterek "Kendimize inandık ve durmayacağız. Türk savunma sanayiine güvendik. Dünyada kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biriyiz. Ülkemiz tersanelerine güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha görüyoruz. Projelerimizin meyvelerini toplamaya başladık. Çelik Kubbe'yi envanterimize kattık. KIZILELMA hava-hava füzesi kullandı." diye konuştu.