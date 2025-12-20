DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün önemli bir görüşme var.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan İmralı heyeti, Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret ediyor.

AK Parti heyeti; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten oluşuyor.

AK Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşme devam ediyor.

DEM HEYETİ, 22 ARALIK'TA CHP'Yİ ZİYARET EDECEK

DEM Parti heyeti, 22 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de de CHP Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkanvekilleri saat 16.00'da bir araya gelecek.

DEM HEYETİ, MHP'Yİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

GÖZLER KOMİSYONUN ORTAK RAPORUNDA

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partilerin tümü raporlarını sundu. Gözler artık komisyonun ortak raporuna çevrildi.