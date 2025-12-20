3 ünlü isme daha yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 3 isme daha yakalama kararı çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 17:13, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 17:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Ünlü isimlerin de yer aldığı soruşturma kapsamında ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.