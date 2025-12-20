3 ünlü isme daha yakalama kararı

Ünlü isimlerin de yer aldığı soruşturma kapsamında ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş, Fatih Garipoğlu ve Gökmen Kadir Şeynova hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

