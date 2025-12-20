Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu ile yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.