Çalışan sayısını koruyan işletmelere kişi başı 3500 lira destek sağlanacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin üreterek büyümesi ve çalışarak güçlenmesi adına gayret gösterdiklerini belirtti.

İmalat sektörünün, Türkiye ekonomisi ve istihdamı için en önemli güvencelerden biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, özellikle emek yoğun üretim yapan işletmeleri desteklemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

İstihdamın korunmasına yönelik yeni destek paketinin detaylarını paylaşan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız. Bu kapsamda 50 milyar lira kaynağı doğrudan imalat sektörüne ayırdık. Türkiye'nin üretim gücünü korumaya, istihdamı desteklemeye ve işgücü piyasasını güçlendirmeye devam edeceğiz."