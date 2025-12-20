Kocaelispor'un eski futbolcularından Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor'un eski futbolcularından Uğurcan Bekçi yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde bir çok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

17 Aralık'ta İzmit'te çıkan kavgada, tabancayla vurulan 3 yaralıdan Sultanbeyli Belediyespor futbolcusu Uğurcan Bekçi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaelispor'un Resmi Instagram Sayfasından Paylaşım