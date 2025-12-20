DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret
3 ünlü isme daha yakalama kararı
3 ünlü isme daha yakalama kararı
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
2026 Resmi Tatil Günleri Belli Oldu: İşte Tatil Takvimi!
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Esnaftan kamu alacakları için yapılandırma talebi
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Erdoğan: Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11 ülkesi arasındayız
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Yüzyılın Konut Projesi'ne 8,8 milyon başvuru yapıldı
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Bağımsızlığı İçin Zirveleri Aşıyoruz
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
81 ilde yıl sonuna kadar gıda denetimi seferberliği
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
YÖK Başkanı Özvar'dan Yeni Eğitim ve İstihdam Açıklamaları
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
TBMM'de bütçe maratonu yarın sona erecek
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
2026'da ekonomi ve ticarette yeni dönem
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Perakende ticarette uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Organize suç örgütlerine 6 ilde operasyon: 61 gözaltı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden 5 öğrenci okuldan atıldı
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Eskişehir'de seferberlik: 4 gündür kayıp Türkçe öğretmeni aranıyor
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Cizre'deki lisede taciz iddiası: Öğretmen gözaltında
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Bakan Göktaş'tan 'kadına şiddet' açıklaması: Takipsizlikte bile itiraz ediyoruz
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Valilikten 'AŞTİ'de çok sayıda evsiz barınıyor' iddiasına açıklama
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Haluk Görgün duyurdu: ASELSAN Avrupa'da 400 milyon dolarlık imzayı attı!
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İfadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
İçişleri açıkladı: Kocaeli'nde Rus menşeli İHA bulundu
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
Bakan Tekin'den belediyelere çağrı: Bize arsa verin, okul yapalım
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
MHRS'nin 2025 karnesi: Günde 1,7 milyon, yılda 388 milyon randevu!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
SEDDK açıkladı: Sürücüye özel sigorta henüz başlamadı!
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporunda umut hakkı yok, rehabilitasyon var
Ana sayfaHaberler Siyasi

DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" derken, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik, yeni bir aşamaya girdik" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 18:10, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 18:11
Yazdır
DEM Parti'den AK Parti Grubu'na ziyaret

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

AK Parti Grup Başkanı Güler, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DEM Parti heyeti ile siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bir araya geldiklerini belirterek, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

5 Ağustos'ta toplantılarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna siyasi partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatan Güler, "Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Pervin Buldan: Görüşmelerimiz devam edecek

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan da kendilerini ağırlayan AK Parti heyetine teşekkür etti.

Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Buldan, şunları söyledi:

"Bir yılı aşkın süredir devam eden süreçle alakalı gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik, konuştuk, tartıştık. Önerilerimizi sunduk. Heyet üyeleri, bu konudaki görüşlerini çok samimi şekilde ifade ettiler. Biz, şunun altını önemle çizmek istiyoruz: Barış, hukuksuz olmaz. O yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik, yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz. Bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz, görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda hemfikir olduk diyebilirim."

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Sancar da pek çok konuyu ayrıntılı konuşma imkanı buldukları bir görüşme gerçekleştirdiklerini, sürecin geldiği aşama ve bundan sonraki evrelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Bundan sonraki sürecin, "hassasiyetle ve özenle yürütülmesi gereken dönem"e evrildiğini dile getiren Sancar, "hukuksal zemini" birlikte oluşturmanın önemini vurguladı.

Sancar, hukuksal düzenlemeleri ve sürecin işleyişini, siyasal mutabakatla ve en geniş toplumsal uzlaşıyla yürütmenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Ziyaretlerin devam edeceğini vurgulayan Sancar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber