Trabzon'da üzerine kaya parçası düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, otomobilin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2025 18:29, Son Güncelleme : 20 Aralık 2025 18:31
Mersin Mahallesi Güneşli Sokakta seyir halindeki 61 KG 132 plakalı otomobilin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçası düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tavanı çöken araçta bulunan 5 kişiyi, yürütülen çalışmalar sonucu bulundukları yerden kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.