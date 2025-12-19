Kandilli Mühendisi açıkladı: Marmara'ya lapa lapa kar yağışı geliyor
Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Bütçesi'nin 14. maddesi kabul edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır savunma sanayiindeki tarihi gelişmeleri paylaştı. Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin 47 unsurunun TSK'ya teslim edildiğini açıklayan Kacır, yerli füze programında hedefin 2 bin kilometre menzil olduğunu duyurdu.

Çelik Kubbe'de üretim başladı, 2 bin kilometre menzilli füze yolda!
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, bütçe kanunu teklifinin 14. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

- "Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık"

Genel Kurulda daha sonra soru cevap bölümüne geçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıl devreye aldığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla şehirlerimizin sahip olduğu potansiyellerin değerlendirilmesine, atıl kaynakların harekete geçirilmesine, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesine, ithal girdilerin yerleştirilerek tedarik zincirinin güçlendirilmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla her şehrimizde dört yatırım konusu olmak üzere, toplam 324 yatırım konusu belirledik ve kamuoyuna ilan ettik. Bu yatırım konularına yönelik başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda ilk çağrımız da 418 milyar liralık yatırım ve 47 bin 700'den fazla istihdam hedefi olan 696 proje başvurusu aldık. Bu programa yapılan yüksek sayıdaki başvuru, bölgelerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve katma değerli üretime yönelik yatırım iştahının güçlü şekilde devam ettiğini ispatlamaktadır."

Bir milletvekilinin Çelik Kubbe ile ilgili bilgi istediğini ifade eden Kacır, Çelik Kubbe'yi anlattı.

ASELSAN'ın Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimine başladığını belirten Kacır, şöyle konuştu:

"Devreye alacağımız 1,5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak. Bu yıl, Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık, 47 sistemi silahlı kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik. Bunun yanında özellikle füze programımızı da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve milli olarak üreteceğiz. Bir gurur haberini paylaşmak istiyorum. Bugün ASELSAN'ımız Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız."

Genel Kurulda daha sonra 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14. maddesi kabul edildi.

