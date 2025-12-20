Türkiye'nin kar haritası açıklandı. 55 santimetreyi buldu

Türkiye genelindeki kayak merkezlerinde kar kalınlıkları açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 55 santimetreyle Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ölçüldü.

Beklenen kar yağışının gerçekleşmediği Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yalnızca 2 santimetre olarak kayıtlara geçti. Düşük kar seviyesi, Ergan'da sezonun istenilen düzeyde başlamasını zorlaştırdı.

Ölçümlere göre kayak merkezlerindeki güncel kar kalınlıkları (santimetre) şöyle:

Palandöken 55, Hakkari 33, Sarıkamış 29, Kartalkaya 25, Konaklı 25, Çambaşı 23, Nemrut 21, Zigana 21, Akdağ 14, Mersivan 9, Gevaş Abalı 8, Yıldız Dağı 7, Yalnızçam 7, Ilgaz 4, Ergan 2, Keltepe 2 ve Murat Dağı 1.

Kar yağışlarının yetersiz olması, bazı kayak merkezlerinde sezonun gecikmesine neden oluyor.

KIŞ KOŞULLARI ETKİSİNİ ARTIRACAK

Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde kış koşullarının etkisini artırması beklenirken, meteorolojik tahmin haritaları birçok bölgede kar yağışına işaret ediyor.

Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri hattı ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışının önümüzdeki haftalarda yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor.