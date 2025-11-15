Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, olası İstanbul depremine ilişkin 2 ilçe hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2025 19:56, Son Güncelleme : 15 Kasım 2025 19:59
Yazdır
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili yeni açıklamalarında depremin merkezi olacak 2 bölgenin altını çizdi.

Ahmet Ercan, katıldığı Kanal D'de yayınında iki ilçe ismi vererek uyarılarda bulundu.

Ahmet Ercan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yaptığımız uyarılar nedeniyle "korkutuyorsunuz" eleştirileri geliyor. Deprem bilimcileri uyarı yapmadan duramaz. Korkutmakla suçlamak çağ dışı bir yaklaşım. Toplumu önceden hazırlamak zorundayız. 55 yıldır deprem bilimiyle uğraşıyorum. Türkiye'de dar gelirli insanlar çoğunlukla zayıf zeminlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle de depremlerde daha ağır hasar görüyorlar.

Türkiye'de yapılaşma 20. yüzyılın ortalarından itibaren yanlış zeminlerde yoğunlaştı. Gevşek, sulak ve tarım toprağı yapıdaki arazilere inşa edilen binalar deprem sırasında üç ila beş kat daha fazla sarsılıyor.

"Kuzey Marmara fayına dikkat"

İstanbul'un altından geçen aktif bir fay hattı yok. Beklenen deprem Kuzey Marmara Fayı'nda, yani kıyının yaklaşık 25 kilometre güneyinde gerçekleşecektir.

Küçükçekmece ve Silivri önemli

Küçükçekmece'nin 25 kilometre güneyi. Beklenen büyüklük: 6.4 - 6.8! Derinlik: 7-10 km.

Silivri açıkları. 2025'teki 6.2'lik deprem gerilimi azalttı. Olası büyüklük 6.9 - 7.1 aralığına geriledi.

"2065-2075 arası"

Benim uzun erimli kestirimlerim en erken 2065-2075 aralığını işaret ediyor. 1999'dan beri 'her an olacak' deniyor ama olmadı. Bilimsel veriler yakın zamanı göstermiyor. Deprem mutlaka olacak ama doğru zemin ve doğru bina seçimi hayat kurtarır.

