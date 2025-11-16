Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Belediye başkanı için kurulan sofraya sosyal medyada tepki yağdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Arı için kurulan mükellef sofra, kullanıcıların 'Vatandaş kuru ekmekle öğün atlatırken bu neyin gösterişi' yorumlarına neden oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 09:52, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 10:51
Belediye başkanı için kurulan sofraya sosyal medyada tepki yağdı

Türkiye'de yoksulluk her geçen gün artarken, milyonlarca vatandaş temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Artan enflasyonla birlikte yüz binlerce çocuk okula aç giderken, İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın Kayseri'de milyon dolarlık lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU NEYİN GÖSTERİŞİ?'

Söz konusu görüntülerde Arı'nın lüks otomobili ile galeriye yaptığı ziyaretin ardından oturduğu mükellef kahvaltı sofrası dikkatlerden kaçmadı.

Her ürünün abartılı şekilde kilolarca tabaklara yerleştirildiği kahvaltı sofrasında, vatandaşın fiyatı nedeniyle tadını unuttuğu pastırma, janbonlar, çok sayıda farklı türde peynir ve et ürünü yer aldı.

Görüntülerin milyonlarca etkileşim toplamasının ardından Nevşehir halkı ve sosyal medya kullanıcıları bu duruma isyan ederken, Arı'ya mütevazilik çağrısında bulunuldu.

