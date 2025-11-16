Eski CHP Serik İlçe Başkanı rüşvetten gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanından rüşvet aldığı iddiasıyla eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 10:53, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 10:52
İş insanı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.