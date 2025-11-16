Eski CHP Serik İlçe Başkanı rüşvetten gözaltına alındı

İş insanı Ü.Ş, eski CHP Serik İlçe Başkanı Y.E'nin bir kurumda işini yapma karşılığında kendisinden 400 bin lirası peşin 1 milyon lira talep ettiği iddiasıyla Serik Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Başsavcılığın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında seri numaraları belirlenen banknotları alan Y.E, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.