Ana sayfaHaberler Yaşam

Üç il beyaza büründü

Van, Bitlis ve Hakkari'de kar etkili oldu.

Van'da iki gündür süren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı, Başkale ve Bahçesaray ilçeleri beyaza büründü.

Güne kar yağışıyla uyananlar, araçlarının üzerindeki birikintileri temizledi.

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet ve Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere geçitlerinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

- Bitlis

Bitlis'te dün etkili olan soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı, parklar beyaza büründü.

Acil durumlar için de bazı noktalarda karla mücadele ekipleri hazır bekletildi.

- Hakkari

Hakkari'de gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, araç ve ağaçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar iş yerleri önünde ve araçların üzerinde biriken karı temizledi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

