İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak

İlk ara tatilin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yarın yeniden ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hazırlanan kasım seminerleri de ara tatilde çevrimiçi olarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kararı, "10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrimiçi olarak gerçekleştireceğiz" diyerek duyurmuştu.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Bu sene yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2. dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16-20 Mart arası gerçekleşecek.

MEB'in yayınladığı eğitim takvimi şöyle:

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl (sömestr) tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci dönem ara tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 19 Haziran 2026