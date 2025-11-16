Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
İstanbul Üsküdar'daki Kuzguncuk semtinde Boğaz manzaralı bir kafede yaşanan olay, işletmelerin uyguladığı ek ücret politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Müşterilerin sipariş ettikleri soda ve çayın yanında talep ettiği birkaç dilim limon için hesapta 10 TL ek ücret alındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan fiş, kullanıcıların tepkisini çekerken, bu durum "limon ücreti" ve daha önce gündeme gelen "şarj ücreti" gibi uygulamalarla ilgili fiyatlandırma şeffaflığı tartışmalarını başlattı.
Boğaz manzaralı bir kafeye giden müşteriler, sipariş ettikleri soda ve çayın yanında limon talep etti. Garsonun masaya birkaç dilim limon getirmesi sıradan bir durum gibi görünse de, hesap istendiğinde tablo değişti.
BİR DİLİM LİMON 10 TL
Sabah'ın haberine göre; müşteriler, limonun "ekstra ürün" olarak 10 TL ücretlendirilmiş olduğunu fark edince şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren ziyaretçiler, "Sodanın içine attığımız limona bile para aldılar" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler.
TARTIŞMALAR ALEVLENDİ
Sosyal medyada paylaşılan fiş kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar işletmelerin ek ücret politikalarını eleştiren yorumlar yaptı. Artan benzer şikayetler, restoran ve kafe fiyatlandırmalarındaki şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Geçtiğimiz günlerde de bir işletmenin 'şarj ücreti'ni fişe yansıttığı görülmüş, bu durum tartışmalara neden olmuştu.