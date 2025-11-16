Hatay'da polise mukavemet gösteren 6 şüpheli tutuklandı

Olay, 14 Kasım'da ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kontrolü yapan polisler, şüphelendikleri S.Y.'nin aracını durdurarak incelemek istedi. İnceleme sırasında polise mukavemet gösterdiği öne sürülen S.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığını duyan yakınları, emniyete gelerek ekiplere zorluk çıkardı. Uyarılara aldırmayıp, mukavemet gösteren S.Y.'nin yakınları Ö.Y., S.Y., U.Y., Ş.Y. ve Ş.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net