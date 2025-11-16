Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

7 il için kuvvetli yağış uyarısı: Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatısında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

