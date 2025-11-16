Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: Vergi, kira geliri ve turizm cezaları masada
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele devrildi: 1 ölü
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Kocaeli'de 'sahte bungalov' çetesine dev operasyon: 14 tutuklama
Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?
DUS ve YDUS Artık Yılda Bir Kez Yapılacak
Kapalıçarşı operasyonunda 44 şüpheliden 26'sı tutuklandı
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!

Elektronik ödeme araçları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarındaki artış nedeniyle hükümet harekete geçti. AK Parti tarafından hazırlanan ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması beklenen düzenlemeyle, bankalar tarafından verilen tüm müşteri kimliklerine yüz, parmak izi ve ses gibi benzersiz biyometrik özellikler eklenecek. Kredi kartı dahil ödeme araçlarına özel çip takılması zorunlu olacak. Bu adımla, 65 yaş üstü gibi dezavantajlı grupların hedef alınmasının engellenmesi ve ödeme hizmetlerinde işlem güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 08:11, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 08:32
Son yıllarda elektronik ödeme araçları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarındaki artış hükümeti harekete geçirdi. Dolandırıcılar, vatandaşların müşteri kimliklerini kopyalayarak elektronik ödeme araçları üzerinden kişilerin bilgisi ve onayı olmadan ödeme adı altında hesapları boşaltabiliyor.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; bu tür dolandırıcılıkların önüne geçilmesi için bankalarda hesaba tanımlı müşteri kimlik bilgilerine biyometrik özellikleri de eklenecek. Böylece insanların benzersiz fiziksel özelliklerine göre rahat ve güvenli ödeme yapmalarını sağlanacak. Bu özellikler ses, parmak izi, yüz ve göz taramalarını içerebilecek.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER BANKACILIK SİSTEMİNDE

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kredi kartı ve benzeri elektronik ödeme araçlarında dolandırıcılığını engellemek için bankalar tarafından müşterilerine verilen 'müşteri kimliklerine' biyometrik özellikler de eklenecek. Yani 'yüz tanımlama', 'göz taraması', 'parmak izi' veya 'ses tanımlama' gibi insanların doğuştan getirdiği ve benzersiz olan özellikleri bankacılık sistemine dahil olacak. Ses tanıma sistemi nüfusun akıllı telefon kullanmayan ve ağırlıklı paydası 65 yaş üstü olan kesimler için avantaj sağlayacak. Dolandırıcılar 65 yaş ve üstünü akıllı telefon kullanmadığı için hedef olarak seçiyor.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre, bankalar tarafından verilen kart dahil tüm müşteri kimliklerine yüz ve parmak tanımlama, elektronik kimlik doğrulama kabiliyetini taşıyan özel çip takılması zorunlu olacak. Böylelikle, ödeme hizmetlerinde işlem güvenliğinin artırılması sağlanacak. Suç ve suçlulukla daha etkin mücadele edilecek. Kişilerin mağduriyetinin önlenmesi sağlanacak. Düzenlemenin 11'inci Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

