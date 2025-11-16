Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!

Türk futbolunu derinden sarsan bahis skandalı soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak hakemler ve futbolcuların karıştığı skandalda gözler bu kez kulüp yöneticilerine çevrildi. Antalyaspor 2. Başkanı Emrah Çelik'in kulüpte yöneticiyken takımının maçına bahis oynadığı ve bu bahislerden ciddi gelir elde ettiği dava tutunaklarına yansıdı.

Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; olay Emrah Çelik Turizm Taşımacılık A.Ş. adına, Antalya Muratpaşa'da bir İddaa bayii işletmecisi olan S.B.'ye karşı başlattığı 2 milyon TL'lik borç nedeniyle icra takibi ile ortaya çıktı. Borç iddiasına itiraz eden davalı S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik'in takibini çürüttüğünü iddia etti.

S.B.'nin sunduğu deliller arasında, Emrah Çelik ile arasındaki WhatsApp yazışmaları ve şirkete ait 2 milyon 424 bin liralık banka dekontları bulunuyor.

1 AYDA 3 MİLYON TL BAHİS OYNADI

Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik ile İddaa bayii işletmecisi S.B. arasındaki bahis ilişkisinin detayları mahkeme tutanaklarıyla ortaya çıktı. İddialara göre, Çelik, oynamak istediği maçları cep telefonu mesajları aracılığıyla S.B.'ye bildiriyordu. Bahisler için gerekli olan yüksek meblağları ise sahibi olduğu şirket hesabından gönderdi , ancak banka havalesi açıklama kısmına bilerek "borç verme" notunu yazdı.

Elde edilen kazançların iadesini ise şirket hesabına değil, kendi şahsi hesabına yatırılmasını talep etti. Belgeler, Çelik'in bir ay gibi kısa bir sürede toplam 2 milyon 800 bin TL'lik bahis oynadığı ve bazı müsabakalara tek seferde 600 bin TL gibi rekor tutarlar yatırdığını gösteriyor.

YÖNETİCİSİ OLDUĞU ANTALYASPOR'A BAHİS OYNADI 475 BİN LİRA KAZANÇ ELDE ETTİ

En çarpıcı iddia ise, yöneticilik yaptığı dönemde, 3 Mart 2023 tarihli Kayserispor-Antalyaspor maçının Antalyaspor'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlanacağı üzerine bahis oynayarak bu kupondan 475 bin TL kazanç elde etmesi oldu.

MAHKEME BELGELERİNDE 'SKOR' VE 'PARA' TALİMATLARI

Mahkeme dosyasına, ganyan bayii işleten davalı şirket tarafından sunulan WhatsApp yazışmaları, Emrah Çelik'in futbol maçlarına yönelik bahis talimatlarını içeriyor. Yazışmalarda geçen ifadeler, kuponların yüksek bedelli tam skor tahminleri üzerine kurulduğunu kanıtlıyor.

Söz konusu şifreli talimatlardan bazıları şunlar:

"2-1'ler 50, 2-2'ler 10".

"2-1 ler 50 bin 2-0 lar 10 bin 2-2 ler 10 bin".

"2-1 ler 50 diğerleri 10"

TFF'DE SORUŞTURMA DALGASI VE ANTALYASPOR RİSKİ

TFF'nin, bahisle ilgili yürüttüğü soruşturmaların üçüncü dalgasında kulüp başkanları, yöneticiler ve teknik direktörlerin de incelenmesi beklenirken, mahkeme tutanaklarına yansıyan bu iddia Antalyaspor'u hedef tahtasına koyabilir. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın tutuklanmasıyla bir kulüp zaten başı belaya girmişti.

TFF, Emrah Çelik hakkında da Eyüpspor örneğinde olduğu gibi, kendi takımının maçına bahis oynaması nedeniyle "müsabaka sonuçlarını etkilemek" suçlamasıyla Etik Kurulu'ndan rapor hazırlanmasını talep edebilir. Bu raporun ardından TFF Yönetim Kurulu, ilgili madde uyarınca sevk yapacak ve nihai kararı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) verecektir.

CEZASI AĞIR: FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI 56. MADDE

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Müsabaka sonuçlarını etkilemek" başlıklı 56. maddesi, kulüp yöneticilerinin bu tip ihlallerde bulunması halinde ağır sonuçlar öngörüyor.

Bireysel Ceza: İhlali gerçekleştiren kişilere (yöneticiye) sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kulüp Cezası (Küme Düşme): İhlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, ilgili kulüplere yoruma gerek bırakmadan bir alt lige düşürme cezası verilir.

Ağır İhlal Durumu: Eylemin, ilgili yöneticinin kendisi veya üçüncü kişiler için bahis oyunlarından menfaat elde etme amacına yönelik olduğunun tespit edilmesi durumunda, ihlal mutlaka ağır ihlal olarak kabul edilir ve kulübe en az 12 puan indirme cezası uygulanabilir, bu durum da küme düşmeye yol açabilir.

