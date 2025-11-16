Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 aracın görevinin başında bulunduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 14:50, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 14:58
Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı

Uraloğlu, bakanlık bünyesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kış aylarında ekiplerin 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığına ve kontrolleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Karla mücadele için hava, kara ve demir yollarında 18 bin 407 personel ve 14 bin 263 araç görev başında bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pist-apron-taksi yolu sahalarını kardan ve buzdan temizliyoruz"

Uraloğlu, havalimanlarında kar yağışı ve soğuk hava şartlarına yönelik tüm önlemlerin alındığını aktararak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde karla mücadele ve buzlanmayı önlemeye yönelik çalışmalar için yaklaşık 800 personel ve son teknoloji ürünü 463 aracın hazır bulunduğunu bildirdi. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerin hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Uraloğlu, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında yürütülen karla mücadele ve buzlanmayı önleme çalışmalarının, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatına uygun yürütüldüğü bilgisini verdi.

Kış mevsiminin yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü havalimanlarında uçuş operasyonlarının büyük bölümünü karla mücadele çalışmalarının oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, yoğun kış şartlarında havacılık faaliyetlerinin güvenli yürütülmesi amacıyla pist, apron ve taksi yolu sahalarını kardan ve buzdan temizlediklerini ifade etti.

- "Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor"

Uraloğlu, demir yollarında da TCDD Genel Müdürlüğü ve 9 bölge müdürlüğünde koordinasyon merkezleri oluşturduklarını, merkezler aracılığıyla hava olaylarını anlık takip ettiklerini, alınması gereken tedbirleri tespit ettiklerini belirtti.

Taşrada görev yapan mobil ekipleri hızlıca gereken noktalara yönlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağında ekiplerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Ekiplerimiz, hat boyunca sürgünle biriken karı temizliyor, makas bölgelerini açıyor ve hat kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele kapsamında, demir yollarında yaklaşık 4 bin personel ile birlikte rotatif kar küreme araçları, karkürerler ve acil müdahale araçları başta olmak üzere 914 teknik araç hazır durumda bulunuyor."

- "757 bin ton tuz karla mücadele merkezlerinde depolandı"

Uraloğlu, kara yollarında da ekiplerin, vatandaşların konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar, yurt genelindeki yol ağında 457 karla mücadele merkezi üzerinden 12 bin 886 makine ve ekipman ile 13 bin 607 personelle gerçekleştiriliyor. Kara yollarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen 1700 karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip ediliyor."

