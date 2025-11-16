Fatih Erbakan, YRP'nin genel başkanlığına tekrar seçildi
Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde delegelerin 1078'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 16:21, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 16:22
Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.
Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, 1083 delege oy kullandı. Fatih Erbakan, 1078 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
Erbakan, partisinin 3. olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak tekrar genel başkan seçildi.