Mal Beyanında Bulunmayan Memurlara Doğrudan Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"6'ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 3 aya kadar hapis cezası verilir.

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 14'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler."

657 sayılı Kanunun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (j) alt bendine göre; belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. (B) bendinin (b) alt bendine göre ise; eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Bu düzenlemelere göre; 3628 sayılı Kanunda geç bildirme cezalandırılmamış, ihtara rağmen süresinde beyanda bulunmayan cezalandırılmıştır. Dolayısıyla özel yasasında cezalandırılmayan bir durumun memur yasasında yaptırımı var düşüncesiyle ceza uygulamak yanlış olacaktır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararında (T: 06.04.2000, E:2000/73, K: 2000/5372); 3628 sayılı Kanunun 10/1 ve 6/d maddelerinde "mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde" bildirimlerinin verileceği merciilere mal bildirimlerin verilmesi zorunlu olduğu, bu lazimeye riayet etmeyen sanığa merciince ihtarda bulunulması gerektiği, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanın tecziyesi cihetine gidileceği gözetilerek öncelikle yetkili mercii tarafından sanığa usulüne uygun yapılmış bir ihtaratın olup olmadığı şeklinde hüküm verilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararında (T: 21.03.2007, E:2004/11490, K:2007/1851); sanık hakkında 3628 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçundan dava açıldığı gözetilmeden anılan yasanın 10. maddesinde düzenlenen mal bildiriminde bulunmama suçunun unsuru olan ilgili mercilerce ihtarat yapılmaması nedeniyle suçun unsurunun gerçekleşmediğinden beraatine denilmiştir.



