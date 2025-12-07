Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Mal Beyanında Bulunmayan Memurlara Doğrudan Disiplin Cezası Uygulanabilir mi?

3628 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve Yargı Kararları ışığında, mal beyanında bulunmayan memurlara ihtar yapılmaksızın doğrudan disiplin cezasının uygulanabilmesi mümkün görülmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 07 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 27 Kasım 2025 09:07
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 10'uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"6'ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana 3 aya kadar hapis cezası verilir.

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 14'üncü maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

"Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler."

657 sayılı Kanunun 125'inci maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (j) alt bendine göre; belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak fiili kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır. (B) bendinin (b) alt bendine göre ise; eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek fiili kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Bu düzenlemelere göre; 3628 sayılı Kanunda geç bildirme cezalandırılmamış, ihtara rağmen süresinde beyanda bulunmayan cezalandırılmıştır. Dolayısıyla özel yasasında cezalandırılmayan bir durumun memur yasasında yaptırımı var düşüncesiyle ceza uygulamak yanlış olacaktır.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararında (T: 06.04.2000, E:2000/73, K: 2000/5372); 3628 sayılı Kanunun 10/1 ve 6/d maddelerinde "mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde" bildirimlerinin verileceği merciilere mal bildirimlerin verilmesi zorunlu olduğu, bu lazimeye riayet etmeyen sanığa merciince ihtarda bulunulması gerektiği, ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanın tecziyesi cihetine gidileceği gözetilerek öncelikle yetkili mercii tarafından sanığa usulüne uygun yapılmış bir ihtaratın olup olmadığı şeklinde hüküm verilmiştir.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Kararında (T: 21.03.2007, E:2004/11490, K:2007/1851); sanık hakkında 3628 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma suçundan dava açıldığı gözetilmeden anılan yasanın 10. maddesinde düzenlenen mal bildiriminde bulunmama suçunun unsuru olan ilgili mercilerce ihtarat yapılmaması nedeniyle suçun unsurunun gerçekleşmediğinden beraatine denilmiştir.


