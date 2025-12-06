Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Cezaevi nakil aracı devrildi. 2'si ağır 9 yaralı
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneye İnecek
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
Settar Aslan: OGM'ye 15 Bin İşçi Yerine 4 Bin 500 İşçi Alındı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
KDK'dan İŞKUR çalışanı için faizli maaş farkı kararı
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
500 bin sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefine Adım Adım Yaklaşıyoruz
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
Bakan Fidan: Türkiye Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
'Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025' rekorlarla kapandı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Adliyeden kalaşnikof mermileri çalındı, zabıt katibi tutuklandı
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
Belgesiz konaklamalara her ilan için 25 bin TL
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Bakanlık bu ürünlerin satışını durdu: Evinde olan baksın!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Devletin Omurgası Güçlü Olmalı: Müfettiş ve Uzmanlara Zam Geri Çekilmemeli!
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Hava sıcaklıkları azalacak
Hava sıcaklıkları azalacak
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
Polise çarpıp kaçan alkollü sürücüye 68 bin lira ceza kesildi
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
SPK onayladı: Bir şirket daha halka arz oluyor!
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
Danıştay'dan tarım personeli lehine karar: İki farklı ödeme birlikte alınabilecek
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
EGM: Eskişehir'deki polis memuru görüntüleri nedeniyle görevden uzaklaştırıldı
AGS kontenjanı artıyor mu?
AGS kontenjanı artıyor mu?
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
DMM iddiaları yalanladı: Kuru fasulye sofralardan eksilmeyecek!
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
'Futbolda Bahis' soruşturmasında ikinci perde: İşte gözaltı kararı verilen isimler
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
TÜİK açıkladı: Öğrenci başına eğitim harcaması ikiye katlandı
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Erdoğan: El değiştiren belediyeler hızla irtifa kaybediyor
Ana sayfaHaberler Spor

Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu

Play-off etabını geçerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak olan A Milli Futbol Takımımızın, maç programı belli oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Aralık 2025 21:50, Son Güncelleme : 06 Aralık 2025 21:55
Yazdır
Dünya Kupası'ndaki maç programımız belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi, ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak maçların statları ve başlama saatlerini duyurdu.

A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart'ta

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke bilet almayı başardı. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milli takım, konuk edeceği Romanya'yı geçmesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alabilmek için play-off etabında başarılı olmaya çalışacak.

Play-off etabında yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da oynanacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber