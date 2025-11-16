Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği vatandaşın ayağına gidiyor

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nin hizmet duraklarından birisi olan Develi ilçesi Köseler Mahallesi'nde vatandaşlar, verilen sağlık hizmetinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Büyükkılıç ve emeği geçenlere teşekkür etti. Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'nden faydalanan mahalle sakinlerinden Mehmet Başaran, hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Allah razı olsun bu işi yaptıranlar, gönderenlerden ve bu hizmeti verenlerden" dedi. Dişinde problem olduğunu ve dişlerinin temizletildiğini dile getiren Başaran, Büyükşehir Belediyesi'ne ve İl Sağlık Müdürlüğü ile Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne teşekkürlerini iletti. Tedavi hizmeti alan Ekrem Gökdeniz isimli mahalle sakini vatandaş da bu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileterek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olun. Hizmetten çok memnunuz" ifadelerini kullandı. Köseler Mahallesi Muhtarı Uğur Yönel ise köylüler ve şahsı adına verilen hizmet için teşekkürlerini ileterek şunları paylaştı;

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmetinin olduğunu duyduk, biz de köylüler olarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar olumlu yanıt verdiler, talebimize cevap verdiler, bugün köyümüze gelerek otobüsü köyümüzün meydanına hazırladılar. Biz de köyümüze daha önceden duyurmuştuk, yoğun bir talep var, köylülerimiz mahalle halkı memnun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ilgililerden, ilgilenenlerden, gelen hekimlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz mahallem adına ve şahsım adına."

Kayseri'de yüzlerce kişiye hizmet ulaştırmış olan ve 6 Şubat Depremleri sürecinde de Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile deprem bölgesinde hizmet vererek toplam 15 binden fazla depremzedeye hizmet ulaştıran Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, bu önemli sağlık hizmetini sürdürmeye devam ediyor.