Fransa, Azerbaycan'ı deplasmanda yendi
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ı 3-1 yendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 22:26, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 23:00
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Azerbaycan ile Fransa karşılaştı.
Bakü'deki Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa, Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti.
Fransa'nın gollerini 17'de Jean Mateta, 30'da Maghnes Akliouche ve 45'te Shahrudin Mahammadaliyev (Kendi kalesine) attı.
Azerbaycan'ın sayısı ise 4. dakikada Renat Dadaşov'dan geldi.
Fransa grubu 16 puanla lider bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazandı.
Azerbaycan ise grubu 1 puanla 4. ve son basamakta tamamladı.