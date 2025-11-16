Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın (17 Kasım Pazartesi) Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem başlıkları, yurt içi güvenlik, dış politika ve ekonomi olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
UÇAK KAZASI
20 askerin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir ekip görevlendirilmişti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve ilk tespitlerine ilişkin kabineye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılan adımlar da kabinenin gündem başlıkları arasında yer alıyor.
Terör örgütü PKK, silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Kabinede sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.
EKONOMİDE SON DURUM
Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.
Ateşkesin ardından Gazze'de süren insani krizin yanı sıra Suriye'deki son durum da masada olacak.
Toplantını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.