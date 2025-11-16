Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!

Ekonomide yaşanan son gelişmeler de gündemde olacak. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum ve atılacak adımlar değerlendirilecek.

Terör örgütü PKK, silah bırakma kararı alıp Türkiye'den çekildiğini duyurmuştu. Kabinede sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler de masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ekibin yaptığı çalışmalar, topladığı deliller ve ilk tespitlerine ilişkin kabineye ayrıntılı bir sunum yapması bekleniyor.

20 askerin şehit olduğu uçak kazasının ardından bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir ekip görevlendirilmişti.

Kabine yarın Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısında Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri uçağın düşmesi, Terörsüz Türkiye süreci, ekonomide yaşanan gelişmeler ve Gazze ile Suriye'deki son durum ele alınacak.

