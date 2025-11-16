Edirne'de turist hareketliliği esnafın yüzünü güldürdü

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen turistlerin ekonomiye ciddi katkı sağladığını ifade eden esnaf, son dönemde Yunanistan ve Romanya'dan gelen turistlerle birlikte hareketliliğin daha da arttığını söyledi.

Yapılan alışverişlerin hem bölge esnafına hem de ülke ekonomisine döviz girdisi sağladığını belirten esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını ifade etti.

Kentteki ticari canlılığın yükseldiğine dikkat çeken esnaf, turistlerin market, giyim, elektronik, kozmetik ve pazar alışverişine yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. Turistlerin Edirne dışında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'a da alışveriş amaçlı yöneldiği öğrenildi.