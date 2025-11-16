Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 tona çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 17:51, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 17:52
Yazdır
Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde yüzde 30,1 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) eylüle ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı yüzde 62,4 artarak 2 milyon 738 bin 755 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı ise yüzde 3,4 azalarak 1 milyon 123 bin 696 tona düştü. İthalatın kalan kısmını, benzin ve fuel oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyon 227 bin 40 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 269 bin 442 tonla Kazakistan ve 209 bin 947 tonla Irak izledi.

Yurt içi benzin satışları eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,4 artarak 519 bin 128 tona yükseldi. Petrol ürünleri satışları da yüzde 8,9 artışla 3 milyon 73 bin 545 ton olarak kayıtlara geçti. Toplam motorin satışları ise yüzde 6,9 artarak 2 milyon 392 bin 405 tona çıktı.

Petrol piyasasında ihracat yüzde 24,2 arttı

Aynı dönemde petrol piyasasında toplam ihracat yüzde 24,2 artışla 1 milyon 42 bin 774 tona yükseldi.

Türkiye'nin motorin türleri ihracatı yüzde 277,8 artarak 78 bin 362 ton, denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 86,6 artışla 117 bin 618 tona çıktı. Havacılık yakıtları ihracatı da yüzde 19,3 yükselişle 621 bin 779 ton oldu.

Benzin türleri ihracatı ise yüzde 2,5 azalarak 12 bin 528 ton olarak gerçekleşti.

Rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 arttı

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 39,7 artışla 3 milyon 254 bin 173 ton olarak kayıtlara geçti.

Motorin türleri üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,5 artışla 1 milyon 375 bin 282 ton, havacılık yakıtları üretimi yüzde 26,5 artışla 584 bin 174 ton, benzin türleri üretimi yüzde 10,3 artışla 502 bin 607 ton olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber