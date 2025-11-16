Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ara tatilin son gününde, sahilde yazı aratmayan yoğunluk

ANTALYA'da ara tatilin son gününde yazdan kalma bir gün yaşanırken, Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, yürüyüş yapanlar ve sahilde vakit geçirenlerle yoğunluk oluştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 16:11, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 16:27
Yazdır
Ara tatilin son gününde, sahilde yazı aratmayan yoğunluk

Yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığı 23 dereceyi buldu. Ara tatilin son gününü değerlendirmek isteyen çocuklu aileler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi denize girerek sıcak havanın keyfini çıkarırken, kimi sahil kenarında oturup güneşlendi. Sahil bandında yürüyüş yapanların yanı sıra, su sporlarına ilgi gösterenler de oldu.

YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sahilde oluşan yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde sahil boyunca hareketlilik dikkati çekti.

