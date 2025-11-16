DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
DSİ, 1.389 personel alımı gerçekleştirecek
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
İlk ara tatil bitiyor: 20 milyon öğrenci ders başı yapacak
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
'Şule Çet'in katili tahliye edildi' iddiasına yalanlama
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Türkiye, Portekiz için askeri gemi üretecek
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
Konya'dan çıktı Afrika'da orduların envanterine girdi
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
TBMM'ye iki adet otomatik depozito iade makinesi konuldu
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
'Erdoğan kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı'
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
13 şüpheli 'özel vasfa haiz üye' konumunda
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
ESK'den Macaristan'daki şirket ortaklığı iddialarına yalanlama
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kiracıların %70'i zam kurbanı: Ev arayışında birinci kriter 'uygun fiyat'
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama paylaştı. Soruşturmanın devam ettiği ve genişletilebileceği belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 21:11, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 21:18
Yazdır
Başsavcılık: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve TFF (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27.10.2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada;

"TFF'NİN BİLDİRDİĞİ İSİMLER VE BİLGİLER İLE YETİNİLMEDİ..."

İlk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama-el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden 8'inin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği;

Soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu;

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği, yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re'sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği;

Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme

ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde CMK 160. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin/belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu;

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber