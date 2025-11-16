Kırıkkale'de aileyi tehdit eden trafik magandası yakalandı!

Kırıkkale-Çorum yolunda trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında bir sosyal medya kullanıcısının "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesiyle seyahat eden vatandaş, önlerini kesip kaza yaptırmaya çalışan trafik magandasını saniye saniye kaydetti. Araç içindeki aile bireylerinin endişe dolu anları kameraya böyle yansıdı" paylaşımı üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemede İ.D'ye ait 66 DY 966 plakalı aracı olay sırasında oğlu E.D'nin kullandığı belirlenmiş, Yozgat'ta bulunan şüpheli, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek gözaltına alınmış, 9 suçtan kaydı bulunan E.D'ye, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden 8 bin 306 lira para cezası ve 95 ceza puanı uygulanmıştı.