Vali açıkladı: Yaşlı çiftin yanan evleri yeniden inşa edilecek

Amasya merkeze bağlı Kaleköy'de dün çıkan yangında evleri alevlere teslim olup küle dönen 70 yaşındaki Mehmet Aslan ve eşi Nurhan Aslan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, devletin aileyi yalnız bırakmayacağını belirtti. Yangın yerinde incelemede bulunan Vali Bakan, el birliğiyle evlerinin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

Bakan'ın temaslarına AFAD ve Amasya Valiliği SYDV yetkilileri de katıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ahıra ve samanlığa sıçramadan söndürülmüştü.