Yasa dışı bahis reklam yayını yapan 27 hesap engellendi
Kars'ta yasa dışı bahis reklam yayını yapan 27 sosyal medya hesabı engellendi, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 19:54, Son Güncelleme : 16 Kasım 2025 19:59
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis reklam yayınını paylaşan 27 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.