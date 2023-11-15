MEB, Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında Görevli İşçilerin Yer Değiştirme İşlemleri ile İlgili genelge yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde işçi olarak çalışanlar hakkında işveren adına hareket etme ve düzenleme süreçleri Genel Müdürlüğümüzce yönetilmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri, ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olduğundan, işçi kadrolarında görev yapan çalışanların; uygun şartları taşımaları kaydıyla birimler/iller/iş yerleri arası işveren/işveren vekilinin teklifi halinde, makam onayını müteakip yer değişikliği yapılabilmektedir.

Bakanlığımız iş yerlerinde, işçi yer değişikliğine ilişkin İlgi (c)'de kayıtlı 2023/33 sayılı Bakanlık Genelgesi 24.10.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girdiğinden, Bakanlığımız 26.11.2020 tarihli ve 21525590-903.02.01-E.17312574 sayılı İşçi Nakil Genelgesi (önceki) İşçi Nakil Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, genel bütçe ve döner sermayeli iş yerlerinde işçi kadrolarında görev yapan sürekli işçilerin, il içi ve il dışı birimler arasındaki yer değiştirme talepleri bir takvime bağlı olarak daha düzenli ve verimli yönetilebilmesi, taleplerin eşitlikçi bir yaklaşımla belirlenen şartlara uygun olarak karşılanabilmesi için yürürlüğe alınan Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında Görevli İşçilerin Yer Değiştirme İşlemleri ile İlgili 2023/33 Sayılı Genelgesi Ek'te sunulmaktadır.

Buna göre, 2023/33 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlüğe girdiğinden, Bakanlığımız birimlerinde çalışan işçilerin yer değişikliği (can ve mal güvenliği mazereti hariç) Şubat ve Haziran-Temmuz olmak üzere iki dönemde yapılabilecek ve müracaatlar MEBBIS üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızca yapılması planlanan Şubat 2024 dönemi yer değişikliği iş ve işlemleri duyurusuna kadar yer değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza iletilmemesi, başvuruların belirtilen dönemlerde elektronik ortamda (MEBBİS) gerçekleştirilmesi hususları hakkında ilgili ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemli görülmektedir.

İşte o yazı;

İşte o genelge;

MEB, Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarında Görevli İşçilerin Yer Değiştirme İşlemleri ile İlgili 2023/33 Sayılı Genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR