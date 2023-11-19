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15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. AFAD, yarın için uyarı verilen 31 ilde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerinin bilgilendirildiğini, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2023 22:20, Son Güncelleme : 19 Kasım 2023 22:48
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15 ilde 'turuncu', 16 ilde 'sarı' meteorolojik uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

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