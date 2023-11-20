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Deprem bölgesindeki adliye personelinin tazminatları gecikti

Deprem bölgesinde görevli adliye personelinin tazminatları daha fazla geciktirilmeden ödenmelidir

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 14:01, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 11:03
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Deprem bölgesindeki adliye personelinin tazminatları gecikti

Resmi Gazete'nin 12 Mayıs 2023 tarih ve 32188 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle söz konusu depremlerden etkilenen yerlerde görev yapan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar uyarınca, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen depremden etkilenen il ve ilçelerinde görevli kamu personeline 6 Şubat tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99-TL tazminat ödenmesi öngörülmüştür.

6 şubat depremlerinden etkilenen il ve ilçelerde görevli adliye personeli, zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesine karar verilen tazminatlar ve fazla çalışma ücretleri, ödeneğin bulunmadığı gerekçesiyle yerine getirilememektedir.

Memurlar.Net'in Forum kısmında bulunan Adliye Personeli kategorisinde bu konu tartışılmaktadır. Tıklayınız.

Deprem tazminatının bir an önce ödenmesi, deprem bölgesinde görev yapan adliye personelinin mağduriyetlerinin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp, gerekli ödemelerin yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

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