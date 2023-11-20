Öğretmenler bu maçı ücretsiz izleyecek
Gençlerbirliği Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmada öğretmenlerden bilet ücreti alınmayacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 18:38, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 21:10
Kulüpten yapılan açıklamada, "Öğretmenler Günü dolayısıyla yeni neslin mimarları öğretmenlerimizi tribünlere bekliyoruz. Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, 27 Kasım Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ile oynayacağımız karşılaşmayı, öğretmenlerimiz ücretsiz izleyebilecek." ifadeleri kullanıldı.