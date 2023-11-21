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Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor

Afyonkarahisar'da yaşayan 47 yaşındaki görme engelli rehberlik öğretmeni Hasan Hüseyin Özpınar, 21 yıldır öğrencilerinin kariyer ve başarısı için mesai harcıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 11:36, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 11:38
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Görme engelli rehberlik öğretmeni öğrencilere kariyer hedefi çiziyor

Beyin tümörü nedeniyle 3 yaşında görme yeteneğini kaybeden Özpınar, ailesinin desteğiyle Balıkesir ve İzmir'deki eğitim süreçlerini tamamlayarak rehberlik öğretmeni oldu.

Mezun olduktan sonra 2002'de Afyonkarahisar'da göreve başlayan Özpınar, 6 yıldır Şehit Şükrü Karadirek Ortaokulunda rehber öğretmenlik yapıyor.

Özpınar, AA muhabirine, insanlarla iletişim kurmayı sevdiği için lisedeki felsefe öğretmeninin tavsiyesi ile rehberlik öğretmeni olmaya karar verdiğini söyledi.

Eğitimde başarının öğrenci, öğretmen ve veli uyumuyla yakalandığını dile getiren Özpınar, "Bu üç faktörden birisini aksatırsak denge bozulur. Bunları dengeli ve birlikte yürütmeye özen gösteriyoruz. Biz öğrencilerimizdeki başarıyı da üniversiteye gittikten sonra görebiliyoruz. Bizden çıktıktan sonra tıp okuyan, hukuk okuyan ve öğretmenliği kazanmış olan bir sürü öğrencimiz var. İşte ortaokulda attığımız temeller ve yaptığımız yönlendirmelerin meyvelerini o zaman görmüş olabiliyoruz." diye konuştu.

- "Milli Eğitim Bakanlığının koyduğu hedefler doğrultusunda planlamamız var"

Özpınar, ortaokulda öncelikli hedeflerinin akademik başarı olmasına rağmen öğrencilerin farklı konulardaki gelişimlerine katkı sunmaya çalıştığını anlattı.

Öğrencilerin başarısı için branş öğretmenleri ve velilerle de sürekli iletişim halinde olduğunu aktaran Özpınar, "Milli Eğitim Bakanlığının koyduğu hedefler doğrultusunda planlamamız var. Bu plan doğrultusunda öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize farklı çalışmalar yapıyoruz. Okulun, dersin akışını bozmadan, öğrencileri çok fazla dersten koparmadan etkinliklerimize ve faaliyetlerimize devam ediyoruz." dedi.

Özpınar, kariyer yönlendirmesinde yardımcı olduğu öğrencilerin doktor ve öğretmen olmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

- "Biz kendisini okulun her alanında ve her sahasında görebiliyoruz"

Okul müdürü Osman Doğan da 6 yıldır beraber çalıştığı rehberlik öğretmeni Hasan Hüseyin Özpınar'ın teknolojiyi çok iyi kullandığını ve öğrencilerle iletişiminin çok iyi olduğunu belirtti.

Özpınar'ın beklenenin çok ötesinde özverili ve ileri düzeyde bir çalışma ortaya koyduğuna dikkati çeken Doğan, "Bir rehberlik öğretmeni okulda ne yapması gerekiyorsa Hasan Hüseyin hocam bunları fazlasıyla yerine getiriyor. Biz kendisini okulun her alanında ve her sahasında görebiliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

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