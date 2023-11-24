Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına 30 Kasım 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilecektir. Belirtilen tarih itibarıyla Bakanlık Genel

Bakanlığımız personeli için yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçları ilan edilmiştir.

Memurlar.net olarak sağlık personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını beklediğini dile getirmiştik.

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