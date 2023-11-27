Para karşılığı canlı yayın yapan kadına gözaltı
Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Kasım 2023 13:57, Son Güncelleme : 27 Kasım 2023 14:36
İstanbul'da polis ekipleri, internet üzerinden TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.
Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı.
Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın, savcılık talimatıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.