Bakanlıktan uygunsuz paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu

Bakanlık bazı basın yayın organlarında yer alan, bir sosyal medya kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplamasına ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Haberlere konu kişinin paylaşımlarında, çocukların psikososyal gelişimini olumsuz etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer verildiği belirtilen açıklamada, şu bilgi yer aldı:

"Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."