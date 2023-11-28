Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ekonomi alanındaki son gelişmeler değerlendirilecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 11:06, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 11:10
Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya gelecek.
Yılın altıncı toplantısında ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. İhracata ilişkin son durum değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele konusunda atılması muhtemel adımlar üzerinde durulacak.
Ekonomiye ilişkin genel görünüm ve beklentilerin de değerlendirildiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.