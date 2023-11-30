Türk-İş: Belediye Şirket İşçiliği ve Taşeron sorunu çözülmeden huzur yok!



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in bir otelde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurulu'nda, belediye şirket işçiliği ve kamuda taşeron işçilik sorununun devam ettiğini belirterek belediyeler başta olmak üzere,enerji, sağlık ve inşaat dahilbirçok iş kolunda işçilerin kadro beklediğini söyledi.

Kamudaki yaklaşık 750 bin taşeron işçinin kadroya alındığını vurgulayan Atalay şöyle konuştu:

"Elektrik direğinin tepesinde işçi asıl işi yapıyor ama kadroya alınmıyor. Karayollarında aynı araçtaki iki işçi, yoldaki karı birlikte temizliyor, asfaltı birlikte döküyor ama biri alıyor 12 bin lira, diğeri alıyor 22 bin lira. Biri yemek yiyor, diğeri yemiyor. Birinde ikramiye var, diğerinde yok. Bu adil bir sistem mi? Burada iş barışını sağlayabilir misiniz? Siyasetçilerin ve bürokratların sesi çıkmıyor. 100 kilometre yol yaparsanız ama 100 metresini bırakırsanız, o biten 100 kilometre hiç konuşulmaz, 100 metre konuşulur. Yetkililere sesleniyorum; bu ülkenin gündeminden taşeron meselesini çıkartın. Bu iş bitene kadar bu konuyu takip etmeye devam edeceğim."

"Bu taşeron dışında işte dediler belediye şirketlerine işçileri aldık. Ne almaları ya? Dün Aydın'da belediye başkanı beni arıyor. İlçe belediye başkanı diyor ki çöp arabasının arkasında iki çöpçü var. Biri asgari ücret alıyor biri onun iki katını alıyor. Birinde sosyal hak var birinde yok. Yani taşeronla beraber bu belediye şirketlerindeki işçileri de o meselenin içine alıp çözmek lazım. Yoksa ama orada huzur bulamazsınız" dedi.

