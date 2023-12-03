Haftada 30 Saat Üzerinde Ders Okutan Branş Öğretmenine Kaç Saat Ek Ders Ücreti Ödenir?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise bu öğretmenlere 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Ancak, azami ek ders görevini dolduran öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu Kararın 26'ncı maddesinde ise; "Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya ' kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez... " hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kararın tümüne bakıldığında görüleceği üzere, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere hangi görevlerine bağlı olarak ne şekilde ek ders görevi verileceği Kararın 26'ncı maddesi dışındaki hükümlerinde düzenlenmiştir. Kararın 26'ncı maddesinde ise; Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, ücretleri görev aldıkları eğitim kurumlarınca ödenmek üzere Bakanlığımıza bağlı özel okullar, diğer kurumlara bağlı okullar ve yüksek öğretim kurumlarında ne şekilde ek ders görevi verilebileceği düzenlenmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 14.11.2023 tarih ve 89701923 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede, rutin müfredat kapsamında ders bütünlüğü içerisinde haftada 30 saat ders okutmak durumunda olan ilgiliye, bunun üzerinde ders görevi verilerek karşılığında ek ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Editörün notu; bu görüş yazısı sadece bil fiil girilen derslerden bahsetmektedir Bunun yanında nöbet ücreti, ders dışı hazırlık, belleticilik, sınav ücretleri gibi ek ders ücretleri 30 saatin üzerinde alınabilecektir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR