Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklifte 14 madde daha kabul edildi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
SPK bülteni yayımlandı: Bir şirket daha halka arz oluyor
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den 'ders sürelerine' ilişkin açıklama
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Kişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Uzmanlar cevapladı: Sınıf annesi fayda mı zarar mı?
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
Yunanistan kapıda vize ile girilecek 10 adayı açıkladı
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin Can Atalay'ın ikinci başvurusunu görüşeceği tarih belli oldu
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cevdet Yılmaz: Ekonomik istikrar yolunda ilerlemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina Bildirgesi'ni imzaladı
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
TikTok henüz kapatılmayacak ama kendine çeki düzen verecek
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14 il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Öğretmenlerin alan değişikliğinde 5. ve 6. bölge sınırlaması
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Miçotakis açıkladı: Türklere 7 günlük kapıda vize
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
'Tabip odalarının amacı sadece hekim haklarını korumak olmalı'
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Bakan Tunç'tan AİHM ve Osman Kavala açıklaması
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
Asgari ücrette gözler pazartesi gününe çevrildi
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
100 binin üzerinde EYT'linin dosyası onaylanmadı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
İkinci el otomobil satışlarında '6 ay ve 6 bin kilometre sınırı' uzatıldı
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
'Mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak için çalışıyoruz'
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Büyükşehirler ittifakı tamam! AK Parti ve MHP 20 ilde yarışacak
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
Emekliye 5 bin TL ikramiye gecikecek
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
AK Parti 3 büyük ilde kazanacak aday arıyor!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
İstanbul tazminatında ya hep ya hiç!
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Asgari ücrette yüzde 312 reel artış
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Ankara'nın Dikmen'i bir gecede tarih oldu
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu

Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında bilirkişi raporu düzenlendi. Raporda kaza sırasında motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı ancak şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete arkadan çarptığı belirtildi. Raporda, motosiklet sürücüsünün kazanın oluşumunda herhangi bir ihlal veya kusurunun bulunmadığı, şüphelinin ise ihlal ve kusurunun bulunduğu, böylece şüphelinin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2023 22:26, Son Güncelleme : 07 Aralık 2023 22:27
Yazdır
Bilirkişi raporu çıktı: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu asli kusurlu

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi'nde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer'i hastaneye kaldırdı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındığı öğrenilen Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

"Duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldım"

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu düzenlendi. Düzenlenen raporda beyanına yer verilen şüpheli Mohamud, motosikletin bir anda hiç sinyal vermeden frene bastığını ve sağa dönüş yaptığını, bu sırada kaskının da bulunmadığını, motosikletinin sürücünün durması ve yolun kenarında kaldırıma doğru dönüş yaptığı esnada aracının frenine bastığını ancak duramayarak ve istemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, devamında motosiklet sürücüsünün savrularak düştüğünü, kendisinin de yolun kenarında durarak şahsın yanına gittiğini söylediği kaydedildi.

"Şüpheliye ait araç yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştı"

Düzenlenen raporda, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı, bu sırada şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete doğru yaklaştığı, motosikletin en sağ şeritte durma derecesinde yavaşlayarak direksiyonu sağ tarafta bulunan banket boşluğuna doğru yönelttiği esnada arkasında seyir halinde bulunan şüpheliye ait aracın yavaşlamayarak motosiklete arka sağ kısmından çarptığı aktarıldı. Ayrıca raporda, motosikletin arka kısmından çarpması sonucu savrulduğu, aracın hemen çarpma sonrası duramadığı, durduğu noktanın tam olarak kamera açısında görülmediğinden tespit edilemediği de belirtildi.

Motosiklet sürücüsünün ihlal veya kusurunun bulunmadığı aktarıldı

Raporda motosiklet sürücüsünün bu kazanın oluşumunda herhangi bir ihlal veya kusurunun bulunmadığı, şüphelinin ise ihlal ve kusurunun bulunduğu, böylece şüphelinin asli kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun çarptığı kuryenin avukatı konuştu Somali Cumhurbaşkanının oğlunun çarpmasıyla ölen kuryenin eşi konuştu Bakan'dan 'Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu' hakkında açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber