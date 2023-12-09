Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi

İşte Yalçın'ın o paylaşımı

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın partiden istifasının istendiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

MHP'li Sancaklı, "Bu dönem MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler. Cumhur ittifakı Kocaeli'de en az 4-5 belediyeyi kaybeder." açıklamasını yapmıştı.

Bahçeli bu açıklamaya, Saffet Sancaklı'nın futbolculuk kariyerine atıfta bulunarak yanıt verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giyen Sancaklı'ya tepki gösteren Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!" ifadesini kullandı.

SEMİH YALÇIN: SANCAKLI'NIN İSTİFASI İSTENMİŞTİR

Bahçeli'nin Sancaklı'ya tepkisinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı'nın istifasının istendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.